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محافظ القليوبية: إزالة الأبراج المخالفة بجميع مدن وقرى المحافظة

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محافظ القليوبية: إزالة الأبراج المخالفة بجميع مدن وقرى المحافظة محافظ القليوبية: إزالة الأبراج المخالفة بجميع مدن وقرى المحافظة
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه لا بناء بدون ترخيص، ولا ترخيص بلا تقسيم أو تخطيط.

كما شدد المحافظ على مسئولى الإدارة الهندسية بعدم توصيل أى خدمات أو مرافق للمبانى والأبراج المخالفة، مؤكدا أنه فى طريقه لإزالة كل هذه الأبراج المخالفة بجميع مدن وقرى المحافظة، معربا عن إصراره الشديد لعودة هيبة الدولة، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام بالقانون حتى ننهض بمجتمعنا ونضمن حياة كريمة لأجيالنا القادمة بإذن الله.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بعدد من مسئولى التخيطط العمرانى بالمحافظة، لبحث تخطيط منطقة (الهابيتات) بمنطقة كورنيش النيل طريق كفر سعد، مشيرا إلى أنه لابد من استخدام نسبة لا تقل عن 33% من أى قطعة أرض لاستخدمها كخدمات للمنطقة، وذلك لإنشاء المواقف والساحات وممرات المشاة وملاعب الأطفال والحدائق العامة، وغيرها من الخدمات اللازمة للمواطنين فى المناطق السكنية.

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