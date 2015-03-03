وزير الصحة: طرح "جراتسيانو" المصرى لعلاج فيروسc بالصيدليات بـ2670 جنيها

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى عقدته شركة روش بالاشتراك مع شركة فاركو، أن عقار" جراتسيانو" سيكون متوافراً فى الأسواق منذ صباح غد وهذا العقار سيتوافر بالصيدليات، وأنه سيتم توفير 50 ألف جرعة، مشيرا إلى أن سعر العقار 2670 فى الصيدليات ونفقة الدولة بـ1400 جنيه العلاج لمدة 3 أشهر، ويتم أخذه مع الريبافيرين والإنترفيرون، ونحن بصدد حملة قومية مستمر ة للقضاء على فيروس سى.

وقال لن يسمح بأخذ العلاج إلا بوصفة طبية ولابد من وجود ضوابط لصرف العلاج وبها اسم المريض، لأننى أتابع بنفسى صرف الأدوية ونتائجها على المرضى.