بالفيديو.. إنطلاق فاعليات المؤتمر الأدبي لمحافظات وسط الصعيد بالوادى الجديد

​شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم انطلاق فاعليات المؤتمر الأدبي الخامس عشر لمحافظات وسط الصعيد ، بمشاركة الادباء والشعراء من محافظات الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج والمنيا والذى يقام بمدينة الخارجة ، تحت عنوان الخطاب الثقافي في وسط الصعيد – الواقع والمستقبل .

وشهد رئيس هيئة قصور الثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ،بحضور فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد ، ورأس المؤتمر الروائي حمدي البطران.

وقال صلاح حسان مدير فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد إن المؤتمر الأدبى شارك فيه 90 من الأدباء علي مستوي محافظات وسط الصعيد حيث سيتم مناقشة عدد من المحاور الثقافية، منها الفنون وعلاقتها بالإبداع بالصعيد وماهية الخطاب الثقافي وقراءات في إبداعات الصعيد.

كما تم تكريم عدد من الأدباء الذين تميزوا علي مستوي اقليم الصعيد ،ومنهم الشاعر طارق فراج، ابن محافظة الوادي الجديد ،والشاعر عاطف حكيم ،ابن محافظة أسيوط ،والشاعر أحمد الليثي ابن محافظة سوهاج .

> وأكد أن المؤتمر الأدبي فرصة كبري لمناقشة كيفية تعميق مفاهيم الخطاب الثقافي والإبداع الفني ، الخبرات الثقافية بين أبناء الاقليم الثقافي الواحد الذي تربطهم موروثات ثقافية واحدة.​