تعيين سلطان عيد مديرا عاما لآثار مصر ومصطفى وزيرى مديرا لأثار الأقصر

قرر الدكتور ممدوح الدماطى وزير الأثار تعيين الأثرى سلطان عيد مديرا عاما لأثار منطقة مصر العليا خلفا للدكتور عبدا لحكيم كرار الذي بلغ سن التقاعد.

كما شمل القرار تعيين مصطفى وزيرى مديرا عاما لأثار الأقصر خلفا لعيد كما تم تعيين كل من الأثرى نور عبد الغفار مديرا عاما لمنطقة أثار الأقصر والأثرية نوال عبد الجابر مديرا عاما لأثار الطود والأثرى أمين رمضان عمار مديرا عاما لأثار القرنة والأثرى طلعت عبد العزيز مديرا عاما لمعبد الأقصر والأثرى جمال محمد مصطفى مديرا عاما للتوثيق الأثرى والأثرى القذافى عذب عبد الرحيم مديرا عاما لأثار الكرنك والأثرى محمد يحيى عويضة مديرا لأثار القرنة والأثرى عادل عرفان مديرا للبعثات والحفائر بمنطقة القرنة والأثرية حكمات عربى مديرا للبحث العلمى بمنطقة القرنة والأثرية منى فتحى سعد مديرا لمعبد الكرنك والأثرية ناهد أحمد محمود مديرا للبحث العلمى بأثار الأقصر.

وتأتى حركة الترقيات عقب بلوغ عدد من القيادات بالمنطقة للسن القانونية وخروجهم للتقاعد وفى مقدمتهم الدكتور عبد الحكيم كرار المدير السابق لمنطقة آثار مصر العليا.