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«ديميستورا» يجتمع بوفد من لجنة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية

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«ديميستورا» يجتمع بوفد من لجنة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية «ديميستورا» يجتمع بوفد من لجنة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية

المبعوث الدولي الخاص لسورية ستيفان دمستورا

التقى المبعوث الدولي الخاص لسورية ستيفان دمستورا بالدكتور هيثم مناع ممثلاً عن اللجنة المنبثقة عن اجتماع القاهرة للمعارضة السورية أمس في جنيف.

وتم استعراض آخر نشاطات اللجنة المكلفة بالتحضير لمؤتمر المعارضة الوطنية الديمقراطية في النصف الثاني من إبريل 2015 في القاهرة ،ووجهة نظر اللجنة المؤيد لأي جهد يؤدي إلى تراجع العنف والقتل والدمار في سورية.

وثمن المبعوث الأممي الجهود المبذولة لعقد مؤتمر القاهرة وانسجام هذه الجهود مع القرارات الأممية وبيان جنيف، وقدم شرحاً لتصوره العملي الخاص بمدينة حلب ،معتبراً إياه نقطة انطلاق لكامل المناطق السورية.

من جهته، أبدى الدكتور مناع الاهتمام بالربط بين اقتراح المبعوث الأممي بتجميد القتال في حلب وبين البعد الوطني العام لمسألة تجميد القتال حتى يشمل تباعاً مختلف مناطق المواجهة.

ويأتي هذا اللقاء قبيل وصول وفد لجنة متابعة اجتماع القاهرة إلي نهاية الأسبوع الجاري للالتقاء بالمسؤولين المصريين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية المقرر في الربيع القادم.

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