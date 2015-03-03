صلاح ضد يوفنتوس - المباراة من إدارة حكم يعرف تألق صلاح من 2012

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح في كأس إيطاليا إلى الحكم باولو فاليري.

ويستضيف يوفنتوس الفيولا يوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

فاليري صاحب الـ36 عاما نال الشارة الدولية في 2011، ويشتهر بكثرة إشهاره للبطاقات .. فأخرج البطاقة الصفراء 101 مرة والحمراء 7 مرات خلال 22 مباراة دولية فقط.

ويعتبر فاليري من أبرز الحكام الإيطاليين، وأدار مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي في قطر ديسمبر الماضي، والتي حسمها الأخير بركلات الترجيح.

وكانت أخر مباراة يديرها لفيورنتينا هذا الموسم قبل قدوم صلاح من تشيلسي، عندما فاز الفيولا على أتالانتا 3-1 في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وسبق لفاليري إدارة مباراة شارك فيها صلاح، ولكن عندما كان لاعبا في صفوف بازل.

فأدار فاليري المباراة التي فاز فيها بازل على سبورتنج لشبونة 3-0 في مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2012-2013 .. وتألق صلاح في هذه المواجهة التي شارك فيها كبديل.

وصنع صلاح الهدفين الثاني والثالث لبازل فور مشاركته.

وأشهر الحكم الإيطالي 6 بطاقات صفراء في هذه المباراة، بالإضافة إلى طرد أديلسون فاريلا لاعب وسط بازل.

وشارك لاعب مصري آخر في مباراة من إدارة فاليري هذا الموسم، هو أحمد حسن "كوكا" هداف ريو آفي في التعادل 0-0 مع جوتنبورج السويدي في الدور الثالث التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.