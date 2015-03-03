"طب أسيوط" تطلق خمس ورش عمل فى مجال الأمراض الصدرية

تنظم كلية الطب بجامعة أسيوط خمس ورش عمل فى تخصص الأمراض الصدرية، تتضمن مجالات "أساسيات المناظير - المناظير التداخلية - مناظير التجويف البلورى – الموجات فوق الصوتية على الصدر واستخداماتها الحديثة – وظائف التنفس – أبحاث النوم"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، والدكتور أشرف زين الدين رئيس قسم الأمراض الصدرية، وبالتعاون مع الجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية، وذلك فى الفترة ما بين 18 - 20 من مارس الجارى.

وصرح الدكتور جمال ربيع أستاذ الأمراض الصدرية والقائم على تنظيم العمل، أن هذه الورش الخمسة تناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور الهامة، تتناول: تنظير القصبات الأساسية والتداخلية، وفحص الصدر بالموجات فوق الصوتية، وتنظير الصدر، واختبارات وظائف الرئة، وطب النوم، مشيراً إلى أن تلك الورش تشهد مشاركة موسعة لنخبة من أخصائى الصدر والمدرسين المساعدين والنواب من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة بجميع محافظات مصر.