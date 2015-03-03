اعتصام أصحاب المخابز بالغرفة التجارية ببنى سويف للمطالبة بصرف فارق الدعم

اعتصم منذ قليل، عدد من أصحاب المخابز البلدية بداخل مبنى الغرفة التجارية بحى مقبل بمدينة بنى سويف، اعتراضًا على عدم صرف فارق الدعم عن 10 أيام ماضية.

كان نحو 50 من أصحاب المخابز بمدينة بنى سويف، و4 مراكز أخرى، عقدوا جلسة مع حسن عبد الرحمن، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، ولم يتم التوصل إلى حل وفشل اللقاء بينهما.

وأكد محمود النبهانى، صاحب مخبز، لـ"اليوم السابع"، أنهم عقدوا النية على مقابلة المحافظ لعرض المشكلة، وبعد علمهم بعدم وجود المحافظ نظرًا لذهابه إلى القاهرة اليوم، قرروا إعلان اعتصامهم داخل الغرفة، لافتًا إلى أن السبب هو تأخر صرف فرق الدعم الذى وصل إلى ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه من مستحقات أصحاب المخابز.