مركز باريس بالوادى الجديد ينفذ خطة التنمية الاستثمارية بنسبة 85%

تواصل رئاسة مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد تنفيذ الخطة الاستثمارية للمركز والقرى التابعة له بتكلفة إجمالية تصل إلى 5,1 مليون جنيه، التى تم الانتهاء من تنفيذ 85% من إجمالى مشروعاتها فى مجالات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والدفاع المدنى والأمن، حيث تم الاتفاق على شراء سيارة إطفاء جديدة لدعم مرفق الحماية المدنية بالمركز بتكلفة 1,3 مليون جنيه.

وقال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس فى تصريح صحفى إن رئاسة المركز تستعد لتنفذ تجربة إنارة الشوارع بنظام الخلايا الشمسية فى إطار تطوير القرى الأكثر احتياجا حيث يتم تطبيق التجربة على قرية الأربعين الثالثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق بالقرية بتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءة الإنارة بدعم القرية بمحولات كهرباء لتغطية احتياجات أهالى القرية.