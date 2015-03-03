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إبطال مفعول قنبلة بدائية قبل انفجارها فى كلية الزراعة بالمنوفية

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إبطال مفعول قنبلة بدائية قبل انفجارها فى كلية الزراعة بالمنوفية إبطال مفعول قنبلة بدائية قبل انفجارها فى كلية الزراعة بالمنوفية
تمكن خبراء المفرقعات والحماية المدنية بمحافظة المنوفية من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية، قبل انفجارها بدقائق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بالعثور على جسم غريب داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة العميد خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن 4 مواسير موصلة بأسلاك كهرباء وتم تفكيك العبوة قبل انفجارها بدقائق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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