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بالصور.. محافظ السويس يوجه الشكر لأبطال الكارتيه الفائزين ببطولة العالم

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بالصور.. محافظ السويس يوجه الشكر لأبطال الكارتيه الفائزين ببطولة العالم بالصور.. محافظ السويس يوجه الشكر لأبطال الكارتيه الفائزين ببطولة العالم

أعرب اللواء العربي السروي محافظ السويس عن سعادته لفوز أبناء السويس من مركز شباب المثلث في لعبة الكاراتيه لحصولهم المركز الثاني والمركز الثالث في بطولة العالم للاندية للكاراتيه بشرم الشيخ وفوزهم الغالي بميدليتين فضية وبرونزية وسط تجمع كبير من أبطال العالم من 38 دولة.

وكان جمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة و ابراهيم عبده رئيس مجلس ادارة المركز ومحمود حنفي مدير المركز وناصر ذكي رئيس منطقة السويس للكاراتية واعضاء مجلس الادارة واعضاء مركزشباب المثلث وأولياء الامور والشباب قد أستقبلوا أبطال فور وصولهم من شرم الشيخ .

وأكد المحافظ العربي السروي بانه سوف يقيم حفل لتكريم للابطال الذين رفعوا اسم مصر أولا والسويس ثانيا خفاقا في بطولة العالم للكاراتية.

وأكد جمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة بانه سيتم صرف مكافات الفوز للفائزين بالمركز الثاني بمبلغ سبعة الاف جنية والمركز الثالث خمسة الاف جنية.

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