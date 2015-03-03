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كهرباء المنوفية : بدء المرحلة الثانية من توصيل العداد الكودي للعشوائيات

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كهرباء المنوفية : بدء المرحلة الثانية من توصيل العداد الكودي للعشوائيات كهرباء المنوفية : بدء المرحلة الثانية من توصيل العداد الكودي للعشوائيات

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إن قرار توصيل الكهرباء للأماكن العشوائية والمبانى بالمخالفة ليس تقنين لوضع المخالفين والعداد الكودى ليس له اى سند قانونى مشيرا إلى ان وزارة الكهرباء تريد الحصول على جزء من حقوق الدولة لحين تنفيذ قرارات الإزالة بحق المخالفين ” .

وأضاف المحافظ أن وجه نظر المسئولين بوزارة الكهرباء تتجه نحو الحصول على حق الدولة ومنع سرقة التيار الكهربائى وبما ان المخالفين يسرقون الكهرباء فهو حل مناسب للحصول على حق الدولة إلا انه لا يرى القرار صائب من وجه نظره الشخصية بسبب خوفه من زيادة مساحات التعدى على الأراضى الزراعية .

ومن جانبه أكد المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية أنه تم البدء بالمرحلة الثانية من العداد الكودي  توصيل التيار الكهربائي للأماكن العشوائية برسوم تقديم  50 جنيها طبقا لقرار الوزارة .

وأضاف عسل ان القرار لا يشمل توصيل الخدمه للمتعدين على الأراضي الزراعية  والمبانى المخالفة وأنما يستهدف التوصيل للعشوائيات في  نطاق الكهرباء مشيرا إلى أن العداد الكودي يمكن فصل الخدمه عنه في اي وقت  في حالة وجودة اية قرارات بالازالة .

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