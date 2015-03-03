بدر عبد العاطى يلتقي بممثلي جميع وسائل الإعلام اليابانية بالقاهرة

في إطار تكليفات وزير الخارجية سامح شكري بالتواصل المستمر مع المراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، التقى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي اليوم 3 الجاري بممثلي أبرز وسائل الإعلام اليابانية، ومن ضمنها صحف: “يوميوري – سانكيه – ماينتشي- كوكيو نيوز- وكالة (كيودو) – وكالة جي جي للأنباء – تلفزيون (إن إتش كي) القومي الذي يشاهده أكثر من 100 مليون مشاهد – تلفزيون أساهي”.

وعرض المتحدث أهم التطورات على الساحة المصرية وعلى رأسها المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في مصر الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ الذي سيقام هذا الشهر، واستعرض الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بهدف إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وذلك جنباً إلي جنب الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

وأكد عبد العاطي أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب ينبغي علي كافة دول العالم المشاركة فيها باعتبار أن الارهاب ظاهرة عالمية ولا توجد أية دولة بمنأي عنها، وأنه يجب مواجهة هذه الظاهرة البغيضة عن طريق استراتيجية شاملة لا تفرق بين الجماعات والفصائل الإرهابية والمتطرفة التي ينبع فكرها من نفس المصدر وتعمل لتحقيق نفس الأهداف الخبيثة، مؤكداً علي الدور الهام الذي تقوم به مصر في محاربة الإرهاب الدولي لاسيما في إطار نشر الفكر المعتدل الوسطي المضاد للفكر المتطرف والإرهابي الذي تعتنقه تلك الجماعات.

ومن ناحية أخرى، أشار عبد العاطي إلى العلاقات الوثيقة بين اليابان ومصر على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، مؤكدا أن اليابان تعتبر شريك هام بالنسبة لمصر، وطالب ممثلي الإعلام الياباني بضرورة الالتزام بالدقة والحيادية في تغطيتهم للشأن المصري، منوها بأن حرية الصحافة مكفولة تماما في إطار الالتزام بالقوانين ومعاير المهنية الصحافية. ونوه بسياسة التوازن التي تنتهجها مصر علي الصعيد الخارجي من خلال الحفاظ علي العلاقات التقليدية مع الشركاء الغربيين نمع مزيد من الإنفتاح علي قوى أخري عالمية لتحقيق المصالح المصرية دون أن يعني ذلك إستبدال طرف بطرف آخر.