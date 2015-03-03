ضبط عاطل يبيع تذاكر القطارات بالأقصر في السوق السوداء

ضبطت شرطة السكة الحديد بالأقصر عاطل وبحوزته عدد من تذاكر القطارات بغرض بيعها للمواطنين في السوق السوداء.

كان اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات قد تلقي إخطارا من مباحث شرطة السكة الحديد يفيد بضبط ناصر س أ عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر سبق اتهامه في القضية رقم 2265 /2015 جنح قسم شرطة الأقصر ” تربح، يقوم بعرض وبيع 20 تذكرة سفر على القطار رقم 982 القاهرة / أسوان أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الأقصر.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.