الهجان يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود في قنا

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء محمد مصطفى حكمدار مديرية أمن قنا والعميد كامل خضري ممثلا عن القوات المسلحة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بوضع إكليل من الزهور و قراءة الفاتحة علي روح شهداء معركة البارود ضد الاحتلال الفرنسي.

وقال محافظ قنا أن احتفال المحافظة بعيدها القومي يرجع إلي قيام معركة ضد الحملة الفرنسية بقرية البارود مركز قفط يوم 3مارس سنه 1799 والذي يعد يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب وأبناء قنا بصفة خاصة الذين هاجموا بأسلحتهم التقليدية العتيقة” الشوم ومشاعل النار ” أسطول فرنسا المدجج بالسلاح والعتاد .

كانت خسارة الفرنسيين في هذه الموقعة خمسمائة قتيل وهي أكبر خسارة منيت بها الحملة الفرنسية على مصر. ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وان يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا .

و بمناسبة عيد قنا القومي أوضح الهجان أن محافظة قنا تسعي جاهدة لتلبية كافة مطالب أهالي قنا من خلال افتتاح بعض المشاريع الخدمية الكبيرة حيث ستدخل توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا الخدمة في 10 مارس القادم كما بدء التشغيل التجريبي لكوبري المعنا كما سيتم افتتاح محطة مياه النجمة والحمران خلال شهرين والتي ستغذي مركز ابو تشت وبعض قري مركز فرشوط.