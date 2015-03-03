"الرقابة الغذائية" بأبوظبي يعلن الفائزين بجائزة الناموس للتميز الاداري

أعلن جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً نتائج جائزة "الناموس" للتميز الإداري والوظيفي، بكافة فئاتها، والتي تأتي ضمن التزام الجهاز باستراتيجية حكومة أبوظبي ومخرجاتها الأساسية المنبثقة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي الداعية إلى إطلاق جائزة للتميز بكافة المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي بهدف خلق روح التنافس الإيجابي والارتقاء بالواقع الوظيفي.

وقال راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بهذه المناسبة:" لقد عكف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومنذ إنشائه على السير في دروب التميز وحقق منجزات استثنائية على كافة الصعد بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز."

وأكد حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تنفيذ كافة المبادرات التي تعزز من مبدأ التميز في الجهات الحكومية وترتقي بالخدمات المقدمة للجمهور في إمارة أبوظبي ما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد في المجتمع، مشيراً إلى أن الجائزة شكلت حافزاً لكافة موظفي الجهاز ودفعتهم نحو بذل المزيد سعياً إلى التميز وتحقيق الأفضل."

ومن جانبه قال محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز:" لقد شهد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال الأشهر الماضية تنافساً قوياً بين موظفيه الساعين إلى التميز، وإبراز إمكاناتهم وخبراتهم التي أهلتهم لنيل جائزة الناموس، وقد حرص الجهاز دوماً على تحفيز موظفيه لتطوير أدائهم بما يسهم في تقديم خدمات نوعية سواء على صعيد الغذاء أو الزراعة أو الثروة الحيوانية."

وأشار الريسي إلى أن جائزة الناموس ساهمت في الارتقاء بأسلوب العمل لدى موظفي الجهاز، حيث دفعتهم للابتكار والبحث عن كل ما هو جديد ومختلف للتفرد والتميز عن غيرهم متخطيين آلية العمل التقليدي وصولاً إلى الأداء المتميز الذي تنعكس إيجابياته عليهم وعلى الجهاز والجمهور في آن واحد.



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> وفاز بالفئة الذهبية عن الجائـــزة الرئيسية قطاع الاستراتيجية والأداء، وبالفئة الفضية قطاع الرقابـــة، وعن الفئة البرونزية قطاع الثروة الحيوانيـــة، أما في الجائزة الفرعية – القطاع المتميــز في القيــادة، ففاز عن الفئة الذهبية قطاع السياسات والأنظمة، وعن الفئة الفضية، قطاع الإستراتيجية والأداء وقطاع التطوير، وعن الفئة البرونزية، قطاع الثروة الحيوانيـــة.

وفي الجائزة الفرعية للإدارة المتميزة في تقديم الخدمة (داخلياً وخارجياً)، فازت عن الفئة الذهبية إدارة النظم المؤسسية والجـــودة – داخلياً، وإدارة المختبرات البيطريـــة – خارجياً، وفي الجائزة الفرعية للإدارة المتميزة في الاهتمام وتطوير الموارد البشرية، فازت إدارة الرقابة الغذائية / قطاع الرقابة، عن الفئة الذهبية، وفي الجائزة الفرعية لأفضل موقــع إلكتروني داخلــــي، فازت إدارة المرافق والخدمات، عن الفئة الذهبية، وإدارة الإتصال وخدمة المجتمع، عن الفئة الفضية، إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء، عن الفئة البرونزية.

وفي جوائـــز المشاريـــع / فرق العمــــل، فاز في الفئة الذهبية كل من فريق التحول الإستراتيجي، عن مشروع نظام تعريف وتسجيل الحيوانات، وفريق العمل المشترك (مع جهة خارجية)، عن مشروع تأهيل 100 مزرعة للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، وفريق العمل الفني – التقني المتميز، عن مشروع تقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل "الري الذكي"، و فريق العمل المتميز في خدمــــة المتعاملين، عن سلامة زادنا (دليل التداول الآمن للأغذية)، وفريق عمل التحسين الداخلي، عن تطبيق اعتماد بطاقة الإمارت للهوية.

وفي جوائـــز الأفـــراد – فئــة المدير التنفيذي، فاز خليفة أحمد العلي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والأداء، بجائزة الفئة الذهبية، تلته الدكتورة مريم حارب السويدي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، بنيلها جائزة الفئة الفضية، وحصل محمد سعيد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، على جائزة الفئة البرونزية.



> وفي جوائـــز الأفـــراد – فئــة مدير إدارة، تصدر هذه الفئة المهندس ثامر راشد القاسمي، مدير إدارة المشاريع، بحصوله على الجائزة الذهبية، تلاه محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع، والذي نال الجائزة الفضية، ومن ثم الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الأبحاث والتطوير، الذي حصل على الجائزة البرونزية.

وفي جوائـــز الأفـــراد – مجال الإشراف الإداري، فازت بالجائزة الذهبية عن هذه الفئة، عائشة علي الشامسي، مدير قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية، تلاها، علي يوسف السعد، مدير قسم الفعاليات والمسؤولية المجتمعية، حاصلاً على الجائزة الفضية، ومن ثم حسن ناصر الحوسني، مدير قسم التوظيف، بحصوله على البرونزية.

وفي جوائـــز الأفـــراد – المجال التخصصي، فاز بالذهبية "Durairaj Pandian"، متخصص ادارة أنظمة، وبالفضية، حسن محمد المرزوقي، رئيس قسم الابحاث الغذائية، وبالبرونزية، محمد محمود شحاده، أخصائي استراتيجي.



> اما جوائـــز الأفـــراد – المجال التقنــي / الفنــي، فاز بالذهبية علي حسن ذهيبه، أخصائي تطوير، وبالفضية، أسماء عبدي محمد، مدير قسم إدارة العينات والتشريح المرضي، وبالبرونزية، م. ناصر إبراهيم أحمد، مخطط مشاريع، وفي جوائـــز الأفـــراد – المجال الميداني، فاز بالذهبية، م. عبد الحميد محمد حسين، مهندس تنمية زراعية، وبالفضية، عائشة سالم الكعبي، مفتش رئيسي فنادق، وبالبرونزية، علي حسن الكثيري، مفتش رئيسي.



> وفي جوائـــز الأفـــراد – مجال خدمـة المتعاملين (الإشرافي) فاز بالذهبية سيف خلف الأشخري، مدير قسم الخدمات البيطرية، وبالفضية، أحمد عبد الكريم آل شرف، مدير قسم خدمة المتعاملين، وبالبرونزية، عادل علي الشبيبي، مدير قسم توزيع الأعلاف، وفي جوائـــز الأفـــراد – مجال الدعــم الإداري، فاز بالذهبية، مانع محمود الأنصاري، إداري رئيسي-إدارة الوثائق والسجلات، وبالفضية، شمه سعد المنهالي، إداري اتصال وهوية إعلامية رئيسي، وبالبرونزية، ميسون جميل القدرة، مساعد فني إدارة المشاريع.

وفي جوائـــز الأفـــراد – الموظف ذو الخدمــة الطويلة، فاز بالذهبية عبد الله محمد أبو عاقلة، باحث أمراض نبات، وبالفضية، "Sen Eapen"، متخصص محاسبة مالية، وبالبرونزية، علي سالم الحربي، رئيس وحدة الشحنات المحولة، وفي جوائـــز الأفـــراد – الموظف الجديد، فاز بالفضية، ميعاد محمد الراشدي، باحث بيوت محمية وخضراوات، وبالبرونزية، حمد سعيد النعيمي، منسق أصاب العلاقة.

وكان الجهاز قد استعان بلجنة تحكيم خارجية لتقييم المشاركات المتقدمة في الفئات المختلفة للجائزة، كما تم تشكيل لجنة عليا لاعتماد الفائزين في الجائزة لضمان شفافية نتائج المشاركين.

يشار إلى أن مخرجات جائزة الناموس تعد مدخلاً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز حيث تشتمل على ثلاث فئات هي (الجائزة الرئيسية والفرعية، وجوائز المشاريع وفرق العمل، وجوائز محركات التميز).



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