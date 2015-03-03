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إصابة 8 أفراد أمن إثر انقلاب سيارة شرطة أثناء مطاردة مسلح بالبحيرة

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إصابة 8 أفراد أمن إثر انقلاب سيارة شرطة أثناء مطاردة مسلح بالبحيرة إصابة 8 أفراد أمن إثر انقلاب سيارة شرطة أثناء مطاردة مسلح بالبحيرة
أصيب قبل قليل 8 أفراد شرطة من قوة رجال مباحث البحيرة، وكذا متهم بحيازته سلاح نارى، جراء انقلاب سيارة شرطة أثناء مطاردة متهم بحيازته بندقية آلية بدائرة إيتاى البارود بالبحيرة.

ترجع أحداث الواقعة أثناء قيام قوة من مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بقيادة النقيب محمد سعيد عزوز بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث لضبط موظف بالإدارة الزراعية بإيتاى البارود، لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص، وعقب عودة المأمورية وبرفقتها المتهم شاهدت القوات السيارة رقم " 3568 س ط ب " على جانب الطريق بالقرب من قرية جبارس وأثناء استبيان أمرها قام قائدها بمحاولة الهرب فاصطدم بإحدى سيارات الشرطة فانقلبت على جانب الطريق، مما أدى لإصابة 8 من أفراد الشرطة من قوة المباحث والمتهم "ر . ص . ن".

فيما قامت باقى القوات بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بمطاردة السيارة، وتمكنت القوات من استيقاف السيارة، والقبض على المتهم، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائى بالحبس وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 خزينة ويدعى "محمد سعيد إبراهيم " ومقيم مركز دمنهور .


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