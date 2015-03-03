موجز الصحافة العالمية: المصريون غاضبون من عدم تقدير واشنطن لخطورة الإخوان

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الثلاثاء، موضوعات عديدة، وقالت صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية، إن المصريين غاضبون مرة أخرى من العنف والخطاب المتطرف لجماعة الإخوان المسلمين، ومحبطين مجددا أيضا من أن الولايات المتحدة تبدو غير قادرة على تقدير خطورة التهديد الذى تمثله الجماعة لاستقرار مصر وأمن وازدهار الشرق الأوسط.

بينما قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إنه فى ظل استغلال تنظيم داعش للحدود التى يسهل اختراقها فى الشرق الأوسط، فإن سوريا والعراق والأردن ولبنان وليبيا قد تصبح جميعا منطقة حرب بشكل أو بآخر.

فيما زعم مسئول أمريكى رفيع إن الجيش المصرى يستعد لمهاجمة مسلحى تنظيم داعش فى ليبيا، للمرة الثانية، انتقاما لمقتل نحو 20 مصريا، نحرا، على يد عناصر التنظيم.

ورأت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إنه فى ظل استغلال تنظيم داعش للحدود التى يسهل اختراقها فى الشرق الأوسط، فإن سوريا والعراق والأردن ولبنان وليبيا قد تصبح جميعا منطقة حرب بشكل أو بآخر.

كما قال موقع "دايلى بيست" الأمريكى، أن الولايات المتحدة تفاجأت بالهجوم العراقى على داعش، مشيراً إلى أن هذا الهجوم الأكبر على الإطلاق حتى الآن من قبل القوات العراقية ضد التنظيم الإرهابى قد تم بدون مساعدة أمريكية لكن بكثير من المساعدات من إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نقاشا رفيع المستوى يجرى حاليا داخل الاتحاد الأوروبى، من أجل مشاركة أكبر من الدول العربية فى عمل لجنة رباعية الشرق الأوسط التى تسعى لوساطة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى منذ عام 2002.

وفى الصحافة الإسبانية، كتاب إسبانى يؤكد: الإخوان جماعة إرهابية هدفها الوحيد الوصول للسلطة بأى شكل.

الصحف الأمريكية: المصريون غاضون من عدم تقدير واشنطن لخطورة الإخوان على استقرار المنطقة.. هجوم تكريت فاجأ واشنطن ويكشف عمق نفوذ إيران بالعراق.. الاتحاد الأوروبى يتطلع لمشاركة مصر فى الرباعية الدولية

هافتجتون بوست: المصريون غاضبون من عدم تقدير واشنطن لخطورة الإخوان على استقرار بلادهم والمنطقة.. ويجب على أمريكا أن تجعل مصر شريكة لها

صحيفة أمريكية: على واشنطن الاعتراف بالسيسى حليفًا فى المعركة ضد التطرف

دايلى بيست: هجوم تكريت فاجأ واشنطن ويكشف عمق النفوذ الإيرانى فى العراق

نيويورك تايمز: الاتحاد الأوروبى يتطلع لمشاركة مصر فى الرباعية الدولية

مسئول أمريكى: مصر تستعد لتوجيه ضربة جديدة لداعش فى ليبيا

كتاب إسبانى يؤكد: الإخوان جماعة إرهابية هدفها الوحيد الوصول للسلطة بأى شكل.. الكاتب سيرخيو كاستانيو ريانيو: الجماعة تعمل دائمًا ضد الأمن.. وحولت الربيع العربى إلى خريف

موجز أخبار مصر للساعة1.. مقتل تكفيرى بسيناء.. وانفجار بالعريش يصيب مجندا