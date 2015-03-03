محافظ سوهاج: تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لـ70ألف أسرة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بسوهاج ويبلغ عدد المنتفعين من البرنامج 70 ألف أسرة بعدد 264 فردا، بينما عدد وحدات صحة الأسرة التى يتم تطبيق البرنامج بها كمرحلة أولى 101 وحدة صحة أسرة فى عدد 11 إدارة صحية.

وقال الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن عدد مستشفيات الإحالة للمستوى الثانى 3 مستشفيات هى "سوهاج العام ـ سوهاج التعليمى ـ الهلال للتأمين الصحى" وأيضا عدد مستشفيات الإحالة للمستوى الثالث 3 مستشفيات هى "سوهاج الجامعى ـ مركز القلب والجهاز الهضمى ـ مركز أورام سوهاج".

وأضاف محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة أن بكل وحدة صحية عدد 4 أجهزة كمبيوتر مع قارئ لكارت الضمان الاجتماعى وعدد 7 أجهزة كمبيوتر بكل مستشفى، لافتا إلى أنه تم تدريب عدد 367 من أطباء وصيادلة ومدخلى بيانات بالوحدات الصحية وتدريب عدد 49 آخرين بالمستشفيات، كما تم توزيع 70 ألف مطوية وعدد 49 لافتة على مكاتب البريد بالمحافظة، لكى تتسلم كل أسرة مطوية بأماكن تقديم الخدمة وكيفية تلقى الخدمات الصحية بالوحدات والمستشفيات.

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على ضرورة الإشراف والمرور على الوحدات والمستشفيات والتأكد من توفير قائمة الأدوية الأساسية لضمان تقديم الخدمة والرعاية الصحية المتكاملة لغير القادرين من أهالى المحافظة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.