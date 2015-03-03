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رئيس القومى لحقوق الإنسان يستقبل نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني

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رئيس القومى لحقوق الإنسان يستقبل نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رئيس القومى لحقوق الإنسان يستقبل نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني

المخلافى أثناء لقاءه بطرس غالى

استقبل السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم  الدكتور محمد المخلافي نائب الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني الذى يزور القاهرة حالياً والوفد المرافق له.

وعرض الدكتور المخلافي خلال اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات علي الساحة اليمنية ،مؤكداً علي أهمية دور من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن ، وذلك من خلال دفع الأطراف للحوار والتفاوض لتجنب دخول اليمن في حرب أهلية بما يهدد إستقرار الأوضاع في المنطقة .

وأشار المخلافى إلي أن اليمن يعول أمالآ كبيرة علي مصر باعتبار أن هناك علاقات تاريخية ومصالح مشتركة تربط بين الشعبين المصري واليمنى .

كما التقي الدكتور المخلافي بالدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

واستمع الدكتور غالي من المسؤل اليمنى لشرح مفصل حول تطورات الأوضاع في اليمن وإمكانات حل الأزمة من خلال الحوار والتفاوض بين الفرقاء في الوطن .

يذكر أن الدكتور المخلافي كان ،قد ألتقي في وقت سابق مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس اليمنى الأسبق علي ناصر محمد الموجود حالياً بالقاهرة.

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