محافظ أسيوط: لا مكان لفاسد في الجهاز التنفيذي

أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي أنه لامكان لفاسد بيننا في الجهاز التنفيذي وقادرين علي احداث التغيير والتنميه الحقيقيه”، موضحا ان هذا هو الدور المنوط به وبجميع المحافظين تنفيذه، ومن لم يتمكن منا من تحقيق هذا الهدف فاولي به ان يطلب اعفاءه من المهمه المكلف بها.

وطالب المحافظ خلال لقائه بالصحفيين والاعلاميين امس الاثنين، الجميع بالتكاتف ومحاربه الفساد والمشاركه في التنميه وتحسين الخدمات المقدمه لمواطني اسيوط في كافه المجالات.

وأكد علي ترحيبه الشديد لتلقي شكاوي المواطنين وطلباتهم وحلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، مشيرا الي ان مكتبه مفتوح للجميع، مؤكدا علي حل مشاكل النظافه ومياة الشرب والصرف الصحي من ضمن الاولويات، بالاضافه الي تشجيع المشروعات الصغيره وتدريب العماله والحرفيين علي المهن المختلفه واتاحه فرص العمل لهم بالمناطق الصناعيه والمشروعات القوميه.

وعرض الصحفيون خلال الاجتماع بعض المشكلات العامه التي تهم المواطنين، ومنها تطوير ادارات خدمه المواطنين والخدمات الجماهيريه بجميع الوحدات المحليه بقري ومراكز المحافظه، بالاضافه الي فتح مجالات الاستثمار بالمحافظه وتطوير المناطق الصناعيه وتنميتها.

وشدد المحافظ علي استمرار جولاته المفاجئه علي قري ومراكز المحافظه وجميع القطاعات بالمحافظه، لمتابعه اداء التنفيذيين والاطمئنان علي وصول الدعم لمستحقيه ورفع المعاناه عن الاسر الفقيره .

قال محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي: ”انه لامكان لفاسد بيننا في الجهاز التنفيذي وقادرين علي احداث التغيير والتنميه الحقيقيه”، موضحا ان هذا هو الدور المنوط به وبجميع المحافظين تنفيذه، ومن لم يتمكن منا من تحقيق هذا الهدف فاولي به ان يطلب اعفاءه من المهمه المكلف بها.

وطالب المحافظ خلال لقائه بالصحفيين والاعلاميين امس الاثنين، الجميع بالتكاتف ومحاربه الفساد والمشاركه في التنميه وتحسين الخدمات المقدمه لمواطني اسيوط في كافه المجالات.