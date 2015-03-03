تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الأقصر نهاية الشهر

قال الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات إنه يتم إجراء تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الاقصر الدولي في نهاية شهر مارس الجاري بحضور محافظ الأقصر والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات وعدد من كبار المسؤلين والمتخصصين.

وأوضح الدكتور أحمد رشاد الحداد المستشار الطبي للمطارات المصرية بأن التجربة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات منظمة الطيران المدني (الإيكاو) و تعليمات سلطة الطيران المدني في مصر ،وكان قد تم إجراء تجربة مماثلة منذ شهور في مطار الغردقة.

وأضاف الحداد أنه يجري التنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بمحافظة الأقصر و مطار الأقصر بإشراف الطيار هشام الحسيني مدير المطار لإنجاح التجربة والتي تشمل التدريب علي إخلاء الركاب المصابين وإنقاذ الحالات في موقع الحادث و تحويل الحالات الأخري إلي المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها و التدريب علي إطفاء الطائرة عند نشوب الحريق في بعض أجزائها بالتعاون مع جميع الأجهزة العاملة بمطار الأقصر وأجهزة الحماية المدنية و هيئة الإسعاف ومديرية الأمن وكافة الأجهزة .