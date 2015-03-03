خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا داخل محكمة الأسرة بالوراق

أثار الاشتباه فى جسم غريب بداخل محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات بالوراق، حالة من الذعر بين المواطنين، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقامى إلى المكان للتحقق من حقيقة البلاغ.

وفرضت قوات الأمن وخبراء المفرقعات، كردونا أمنياً للتعامل مع العبوة وتفكيكها، بالتزامن مع إجراء تمشيط واسع للمنطقة، لضمان خلوها من أى عبوات أخرى.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية قد تلقت العديد من البلاغات بوجود عبوات ناسفة خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضبة ، وتبين أن معظم البلاغات الواردة سلبية، وأن ما تم فحصة من عبوات كان هيكليا وتحتوى على كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، الهدف منها إثارة الفزع لا أكثر.