أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا داخل محكمة الأسرة بالوراق

Google+ Print
خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا داخل محكمة الأسرة بالوراق خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا داخل محكمة الأسرة بالوراق
أثار الاشتباه فى جسم غريب بداخل محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات بالوراق، حالة من الذعر بين المواطنين، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقامى إلى المكان للتحقق من حقيقة البلاغ.

وفرضت قوات الأمن وخبراء المفرقعات، كردونا أمنياً للتعامل مع العبوة وتفكيكها، بالتزامن مع إجراء تمشيط واسع للمنطقة، لضمان خلوها من أى عبوات أخرى.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية قد تلقت العديد من البلاغات بوجود عبوات ناسفة خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضبة ، وتبين أن معظم البلاغات الواردة سلبية، وأن ما تم فحصة من عبوات كان هيكليا وتحتوى على كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، الهدف منها إثارة الفزع لا أكثر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365