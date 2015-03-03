أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يؤجل دعوى منع ترشح أعضاء 6 أبريل لـ"النواب" لـ١٤ أبريل

Google+ Print
القضاء الإدارى يؤجل دعوى منع ترشح أعضاء 6 أبريل لـ"النواب" لـ١٤ أبريل القضاء الإدارى يؤجل دعوى منع ترشح أعضاء 6 أبريل لـ"النواب" لـ١٤ أبريل
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بمنع ترشح المنتمين لأعضاء حركة 6 أبريل للانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم لجلسة ١٤ أبريل المقبل لتحديد أسماء المستبعدين .

أقام الدعوى محمد مرعى عبد الرسول المحامى وأودعها برقم 32298 لسنة 69 قضائية واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته القانونية .

وارتكز الطاعن إلى عدم قانونية ترشح أعضاء الحركة باعتبارها تتلقى تمويلات من الخارج بما يستوجب الحكم بعدم قانونية ترشح أعضائها للبرلمان المقبل، كما أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تتداول بأروقتها دعوى طالبت باعتبار الحركة "إرهابية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365