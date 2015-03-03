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تأجيل دعوى إبعاد "الوطنى المنحل" عن السياسة وإنهاء خارطة الطريق لـ5 مايو

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تأجيل دعوى إبعاد "الوطنى المنحل" عن السياسة وإنهاء خارطة الطريق لـ5 مايو تأجيل دعوى إبعاد "الوطنى المنحل" عن السياسة وإنهاء خارطة الطريق لـ5 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامى، والتى يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة 5 مايو المقبل .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارت اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى.

وذكرت الدعوى أن مبادئ ثورة 30 يونيو قامت على خارطة طريق، وتم التحديد لتلك الخطوات، وانه حتى الىن لن يتم الانتهاء من تنفيذها.

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مصر 365