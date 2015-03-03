النيابة تأمر بدفن جثة مواطن لقى مصرعه فى اشتباكات مع مسجلين بالحوامدية

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد عبد السلام رئيس النيابة بدفن وتشريح جثة مواطن لقى مصرعه فى اشتباكات بين مجموعة من المسجلين خطر والأهالى، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

كانت مدينة الحوامدية بجنوب الجيزة قد شهدت اشتباكات بالرصاص بين مسلحين والمواطنين، وأسفرت عن مقتل شخص واصابة 3 آخرين، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما اعترض 4 لصوص سيارة تحت تهديد البنادق الآلية، وسرقوها بالإكراه، وعندما حاولوا الهرب بها، طاردهم أهالى المنطقة، وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص فى الشوارع، وانتهت المواجهات المسلحة بمقتل مواطن وإصابة 3 آخرين بطلق نارى.