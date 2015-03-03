تعيين محافظ سوهاج عضواً بمجلس جامعة المحافظة

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة على تعيين الدكتور أيمن محمد عبد المنعم، محافظ سوهاج، كعضو من الخارج بمجلس جامعة سوهاج.

كما وافق المجلس أيضا على فتح دبلومات المحاسبة لغير التجاريين، ودبلوم المحاسبة فى بورصة الأوراق المالية، وذلك بكلية التجارة، بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة على تغيير مسمى قسم النبات بكلية العلوم بالجامعة إلى قسم النبات والميكروبيولوجى، وذلك أسوة بجامعات أسيوط والمنيا وطنطا.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ6 باحثين بكليتى التربية والعلوم، ومنح درجة الماجستير لـ 7 باحثين بكليات التربية والآداب والطب.

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