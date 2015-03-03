تعيين منصور حسن عميدًا لكلية طب بنى سويف

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر اليوم قرارً بتعيين د.منصور أحمد حسن عميدًا لكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف، لمدة ثلاث سنوات، حيث تم اختياره من بين 3 متنافسين على المنصب.

يذكر أن عميد الطب الجديد تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1988، وتم تعيينه طبيب مقيم بقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العينى، ثم مدرس مساعد بذات القسم فمدرس بكلية الطب جامعة القاهرة فرع بنى سويف 1998، ثم تدرج فى المناصب الجامعية حتى وصل إلى درجة أستاذ بذات القسم 2008.

كما أنه فى عام 2010 تولى منصب وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2014 حتى صدور قرار الجمهورية رقم (111) لسنة 2015 بتعيينه عميدًا للكلية.