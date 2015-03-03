وقفة احتجاجية لأصحاب بازارات بالغردقة بعد منعهم من الدخول لمحالهم

نظم عدد من أصحاب ومستأجري البازارات السياحية بقرية سياحية جنوب الغردقة وقفة احتجاجية امام مدخل القرية السياحية بعد قيام مسؤولي القرية بمنعهم من الدخول الي البازارات التي يستأجرونها منذ سنوات داخل القرية السياحية لمطالبتهم بتخفيض القيمة الإيجارية لتدني الإشغالات بالقرية السياحية وعدم قدرتهم علي سداد الايجار الشهري وتوقف المبيعات.

وأكد أمجد طلعت احد مستاجري البازارات انهم لا يستطعيون سداد الايجار الشهري والاشغالات بالقرية لا تتجاوز 30% ويرفض مسؤولو القرية السياحية تخفيض الايجارات واثناء دخول اصحاب البازارات للقرية تم منعهم من الدخول لاعمالهم ونظموا وقفة احتجاجية ضد مسؤولي القرية السياحية مطالبين محافظ البحر الاحمر ووزير السياحة بالتدخل.