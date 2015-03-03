أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وقفة احتجاجية لأصحاب بازارات بالغردقة بعد منعهم من الدخول لمحالهم

Google+ Print
وقفة احتجاجية لأصحاب بازارات بالغردقة بعد منعهم من الدخول لمحالهم وقفة احتجاجية لأصحاب بازارات بالغردقة بعد منعهم من الدخول لمحالهم

 

بازارات الأقصر -أرشيفية

نظم عدد من أصحاب ومستأجري البازارات السياحية بقرية سياحية جنوب الغردقة وقفة احتجاجية امام مدخل القرية السياحية بعد قيام مسؤولي القرية بمنعهم من الدخول الي البازارات التي يستأجرونها منذ سنوات داخل القرية السياحية لمطالبتهم بتخفيض القيمة الإيجارية لتدني الإشغالات بالقرية السياحية وعدم قدرتهم علي سداد الايجار الشهري وتوقف المبيعات.

وأكد أمجد طلعت احد مستاجري البازارات انهم لا يستطعيون سداد الايجار الشهري والاشغالات بالقرية لا تتجاوز 30% ويرفض مسؤولو القرية السياحية تخفيض الايجارات واثناء دخول اصحاب البازارات للقرية تم منعهم من الدخول لاعمالهم ونظموا وقفة احتجاجية ضد مسؤولي القرية السياحية مطالبين محافظ البحر الاحمر ووزير السياحة بالتدخل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا