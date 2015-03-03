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الداخلية : بدء قبول طلبات حج القرعة من 7 حتي 19 مارس بجميع مراكز وأقسام الشرطة

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الداخلية : بدء قبول طلبات حج القرعة من 7 حتي 19 مارس بجميع مراكز وأقسام الشرطة الداخلية : بدء قبول طلبات حج القرعة من 7 حتي 19 مارس بجميع مراكز وأقسام الشرطة

أرشيفية

قال اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الادارية أن  إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة يراعى إتباع عدة شروط وهى تدون البيانات بطلب الحج من واقع مستند إثبات شخصية و الإلتزام بتقديم شهادة بالموقف التجنيدى لمن هم فى سن التجنيد و موافقة جهة العمل على السفر إضافة إلى جواز سفر دولى مميكن سارى المفعول لمدة سنة على الأقل وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج وذلك بنظام المسار الإلكترونى و 6 صور شمسية حديثة.

وأضاف  مساعد وزير الداخلية  : يشترط لقبول الطلب مرور خمس سنوات هجريه على آخر أداء لفريضة الحج لمن سبق لهم الحج ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التى لم يسبق لها الحج .. ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاماً إلا إذا كان مرافقاً لأحد والديه المستوفى لشروط حج القرعة وفى حالة المرافق صغير السن يشترط إستخراج جواز سفر منفصل ولا يضاف على جواز سفر أحد والديه وتحتسب التأشيرة الممنوحة له من ضمن حصة المديرية من التأشيرات وتحدد قيمة الرحلة والرسوم وفقاً للفئة العمرية للمرافق .. و الإناث أقل من 45 عام يشترط لسفرهم وجود محرم مرافق لهن

وأشار  مساعد وزير الداخلية لأن  الإعلان عن موعد إجراء القرعة بين المتقدمين بالمحافظات وإعلان الفائزين ويحظر التنازل أو البيع أو الهبة لفرصة الحج إلى آخرين ولا يورث فى حالة الوفاة وتوقيع المتقدم على الطلب يعد بمثابة إقرار منه بالموافقة على ذلك .. وفى حالة الإنسحاب نهائياً من الرحلة تؤول فرصة الحج إلى الفائز فى القرعة الإحتياطية بالمديرية وفقاً لأولوية ترتيب الفائزين .. ويشترط للمتقدمين من كبار السن ( 70 سنة فأكثر ) وأصحاب الأمراض المزمنة (أمراض الكبد ، الكلى ، القلب ، السرطان ) وأصحاب الإحتياجات الخاصة (معاق ، كفيف ) إصطحاب مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ضمن القرعة العامة على أن يشترط فى المرافق أن تسمح حالته الصحية والعمرية برعايتهم ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية حتى يتسنى متابعتهم خلال فترة أداء فريضة الحج بالتنسيق مع وزارة الصحة

وأوضح  مساعد وزير الداخلية أنه يلتزم الفائزون فى القرعة بسداد رسوم الحج فور الإعلان عن تاريخ بدء السداد،ويعتبر عدم السداد خلال المدة المعلنة تنازلاً من الفائز بالقرعة عن حقه فى أداء الحج هذا العام .. تخصص نسبة 10% من حصة كل مديرية أمن للمتقدمين الأكبر سناً بالتزكية بشرط تواجد مرافق بصحبته فى حالة لا قدر الله ما إذا توفى أو تنازل الأكبر سناً تلغى فرصة المرافق .. ويلتزم الحاج بالتطعيم قبل السفر بـ ( 10 ) أيام على الأقل ومدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من أخر تطعيم بلقاح الحمى المخية الشوكية وباللقاح الرباعى ACYW135 ويوصى بلقاح الإنفلونزا الموسمية

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