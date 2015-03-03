البابا يختتم زيارته للمنيا بتفقد دير أبو فانا بملوي

انتهي القداس الألهي الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بمطرانية ملوي، ومن المقرر أن يختتم زيارته بتفقد دير أبو فانا بالطريق الصحراوي الغربي بملوي، ويتجه عقب ذلك إلي القاهرة.

وكان عدداً كبيراً من الأقباط إستقبلوا البابا أمام مطرانية ملوي مرددين «هتافات بنحبك يابابا»، و«بالطول بالعرض البابا زي الورد»، كما إحتشد بعضهم بالطرق والشوارع لإستقبال البابا بأعلام مصر.

وقدم البابا تواضروس الشكر لرجال الأمن لما تكبدوه من مشقة لتأمين زيارته التاريخية لمحافظة المنيا، وكرم قيادات أمن المنيا مرتين الأولي بمركز سمالوط والثانية بمركز ملوي ومنحهم هدايا تذكارية كممثلين لسلطات الأمن.