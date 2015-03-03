التنظيم والإدارة بسوهاج يسمح بتعيين حملة الماجستير والدكتوارة بأي جهة حكومية

قال جمال أبوطالب وكيل وزارة التنظيم والإدارة بسوهاج إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على السماح للمديرية بإصدار خطابات تعين لحملة الماجستير والدكتوراة دفعت 2014 بأي جهة بخلاف مديريات الخدمات والديوان العام.

وأكد أن شرط التقديم حصول المتقدم على موافقة من الجهة أى كانت على التعين بها .

من جهة أخرى أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قراراً بتعيين الدكتورعلى خيرى حراز مديرًا عامًا لمستشفى طهطا بمديرية الشئون الصحية وتجديد ندب خلف عبد اللطيف محمد عليو مديرًا عامًا للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.