نيابة شرق القاهرة تأمر بضبط محام مفصول لاتهامه وآخرون بسرقة 90 ألف جنيه

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بضبط وإحضار محامى مفصول من نقابة المحامين منذ 4 سنوات، لاتهامه و5 آخرون بينهم نقيب شرطة تابع لقسم الخانكة، بسرقة 90 ألف جنيه من داخل سيارة مملوكة لصاحب شركة أدوية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضابط تم ضبطه بصحبة 4 آخرين خلف مجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث اشتبهت فيهم إحدى الدوريات الأمنية التى راقبتهم وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 90 ألف جنيه بعد قيامهم بكسر زجاج سيارة صاحب شركة الأدوية وسرقة حقيبة وبداخلها المبلغ.

تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على الضابط، واعترف بتفاصيل الجريمة.