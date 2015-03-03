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إخماد حريق بمحل زيوت سيارات ببنى سويف.. والخسائر المبدئية 150 ألف جنيه

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إخماد حريق بمحل زيوت سيارات ببنى سويف.. والخسائر المبدئية 150 ألف جنيه إخماد حريق بمحل زيوت سيارات ببنى سويف.. والخسائر المبدئية 150 ألف جنيه
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بمحل زيوت سيارات بإحدى قرى مركز الفشن جنوب المحافظة، ومنعت امتداده إلى المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف، قدرت التلفيات والخسائر المبدئية 150 ألف جنيها، وتم تكليف المباحث بالتحرى عن الواقعة.

كان اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن تلقى إخطاراً من العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن،
>لإبلاغ الأهالى عن تصاعد الأدخنة من أسفل محل لبيع زيوت السيارات بقرية دلهانس دائرة المركز يمتلكه "سعودى حمدى" 30 سنة.

انتقل المقدم مدحت قرنى نائب المأمور وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى بعد الاستعانة بصاحب المحل لفتحه، حيث أتت النيران على محتويات المحل بالكامل.

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مصر 365