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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى منزل عامل زراعى بالبحيرة

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى منزل عامل زراعى بالبحيرة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى منزل عامل زراعى بالبحيرة
تمكن قبل قليل ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، وإشراف اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها كمية كبيرة من الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التصنيع بقرية الصناديدى بدائرة مركز شبراخيت.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت برئاسة الرائد شريف عبد العال رئيس المباحث مفادها قيام "عيد ع م" عامل زراعى ومقيم كفر الصناندى دائرة المركز بإدارة ورشة لتصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية بمنزله تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت حملة مكبرة بإشراف اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط المتهم المذكور وضُبط بمسكنه عدد ( 6 ) قطع أسلحة نارية عبارة عن عدد (4) فرد خرطوش، عدد (2) بندقية خرطوش وعدد (10) طلقات خرطوش عيار 12، كما ضبط [ عدد (9) ماسورة، عدد (10) مقابض خشبية، عدد ( 3 ) زرادية، عدد ( 3 ) إبر ضرب نار، عدد ( 2 ) مفتاح عادى، عدد ( 2 ) منجلة، عدد ( 3 ) شاكوش، عدد ( 1 ) منشار حديدى، عدد ( 1 ) كماشة ومبلغ مالى 1200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بإدارته للورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2570/34/2015 جنايات مركز شبراخيت، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365