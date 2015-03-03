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الرئيس اليمنى يقترح إجراء حوار مع الحوثيين فى الرياض

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الرئيس اليمنى يقترح إجراء حوار مع الحوثيين فى الرياض الرئيس اليمنى يقترح إجراء حوار مع الحوثيين فى الرياض
اقترح الرئيس اليمنى استئناف محادثات الأمم المتحدة مع الحوثيين فى العاصمة الرياض، جاء مقترح عبد ربه منصور هادى خلال لقاء اليوم الثلاثاء مع زعماء قبائل، وفق اثنين من المشاركين فى اللقاء، ومساعد للرئيس اشترطوا جميعا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام.

كما ذكروا أن هادى اقترح الرياض فى حال استمر الحوثيون فى معارضة نقل المحادثات من صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ سبتمبر أيلول، إلى عدن أو تعز.

ويستقر هادى فى عدن منذ فراره من القصر الرئاسى فى صنعاء، ولا يزال يتمتع بشعبية فى الجنوب الذى كان مستقلا، ولا يخضع لسيطرة الحوثيين المتمركزين فى الشمال، ومن شبه المؤكد أن يرفض الحوثيون المدعومون من ايران نقل المحادثات إلى الرياض، بالنظر إلى معارضة السعودية لاستيلائهم على السلطة فى اليمن.

ويضم مجلس التعاون الخليجى دول السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، ووضع المجلس الاتفاق الذى أجبر الرئيس السابق على عبد الله صالح على التنحى، وسلم السلطة لهادى فى أعقاب انتفاضة شعبية ضد صالح.

ودعا هادى إلى نقل مقار السفارات الأجنبية إلى عدن، كما فعلت عدة دول خليجية وأوروبية، والتقى السفير الأمريكى باليمن هادى فى عدن يوم الاثنين، ما يعكس استمرار دعم واشنطن للرئيس المحاصر.

وقال السفير ماثيو تولير، وهو أول دبلوماسى غربى يزور هادى منذ فراره من صنعاء، إن هادى هو "الرئيس الشرعي" لليمن.

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مصر 365

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