وفاة ابنة عضو حزب النور الثانية بالدقهلية متأثرة بطلق نارى من والدها

توفيت منذ قليل ثانى أفراد أسرة عضو حزب النور بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، والمصابة فى حادث إطلاقه النار على أفراد أسرته.

كانت لفظت "سارة.ع" 10 سنوات أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، متأثرة بطلق نارى فى الرأس من سلاح والدها بعد قيامه بإطلاق النار على جميع أفراد أسرتها داخل سيارته أثناء عودتهم من مدينة المنصورة بعد تناولهم وجبة بأحد المطاعم.

وانتقل المستشار أكرم سرحان رئيس نيابة مركز المنصورة إلى المستشفى لمعاينة الجثة، وطالب بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، كما أمر بسرعة تحريات المباحث عن الواقعة، كما أمر العقيد سيد خشبة مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد رامى الطنطاوى رئيس المباحث للتوصل إلى مكان اختباء والد الطفلة بعد اعتراف شقيقتها "روان" بتفاصيل الحادث، وقيامة بإطلاق النار عليهم داخل السيارة وتركهم أمام المنزل وفر هاربا.

وفاة أحد أبناء عضو حزب النور مُطلق النار على أسرته بالدقهلية

>

عضو بـ"النور" يطلق النار على أسرته ويصيب زوجته ونجليه ويهرب بالدقهلية

>