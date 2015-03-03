ائتلاف شباب طرة: 35% من عمالة شركات طرة غير معينين ويتقاضون أقل من ألف جنيه

طالب ائتلاف شباب طرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمات عمال شركات “أسمنت طرة” والقومية للأسمنت.

وأكد الائتلاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوي العاملة، يتقاعسان عن حل أى مشكلة عمالية وهو من المفترض أساس عملهما، ويتركان الأزمات حتى تتفاقم فيقوم العمال بالتظاهر وقطع الطرق في سبيل تحقيق مطالبهم الشرعية، ما يؤثر على حركة المرور والحالة الأمنية.

وانتقد محمد فضل المنسق العام للائتلاف، تقاعس ناهد العشري وزير القوي العاملة، متهمًا إياها بتناسي أداء دورها في القضايا العمالية والتفرغ للأمور الإدارية الروتينة بالوزارة.

وأوضح الائتلاف أن الشركات المملوكة للقاطعين العام والخاص في طرة تتعاقد مع ما يسمي بشركات مقاول العمالة (مقاول أنفار) لتوريد العمالة للمصانع ولا تقوم بالتأمين عليهم ولا منحهم رواتب تساعد على حياة كريمة، مؤكداً أن 35% من عمالة الشركات الكبري خاصة في مجال الشحن والتفريغ هم عمالية يومية غير معينين وجميعهم فقراء دخلهم أقل من ألف جنيه وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات الأسر المصرية.