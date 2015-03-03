صراخ وعويل لمتهمة بـأحداث الوزراء بعد قرار المحكمة بالقبض عليها

استقبلت إحدى متهمات إعادة قضية”أحداث مجلس الوزراء” المتهم بها 16 متهمًا ، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالقبض عليها ، بعد أن كان مخلى سبيلها على ذمة القضية، بنوبة من الصراخ والبكاء الهستيرى خارج قاعة المحكمة، لدى تنفيذ قرار القبض عليها.

وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم بالقبض على المتهمين المخلى سبيلهم وعددهم 5 متهمين، من بينهم ثلاث فتيات، فيما أرجأت نظر القضية إلى جلسة 9 مارس الجارى.

والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً فى القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.