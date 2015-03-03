أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صراخ وعويل لمتهمة بـأحداث الوزراء بعد قرار المحكمة بالقبض عليها

Google+ Print
صراخ وعويل لمتهمة بـأحداث الوزراء بعد قرار المحكمة بالقبض عليها صراخ وعويل لمتهمة بـأحداث الوزراء بعد قرار المحكمة بالقبض عليها

محكمة

استقبلت إحدى متهمات إعادة قضية”أحداث مجلس الوزراء” المتهم بها 16 متهمًا ، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالقبض عليها ، بعد أن كان مخلى سبيلها على ذمة القضية، بنوبة من الصراخ والبكاء الهستيرى خارج قاعة المحكمة، لدى تنفيذ قرار القبض عليها.

وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم بالقبض على المتهمين المخلى سبيلهم وعددهم 5 متهمين، من بينهم ثلاث فتيات، فيما أرجأت نظر القضية إلى جلسة 9 مارس الجارى.

والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً فى القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا