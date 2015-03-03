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البابا تواضروس يرأس قداسًا بمطرانية ملوى.. ويكرم قيادات أمن المنيا

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البابا تواضروس يرأس قداسًا بمطرانية ملوى.. ويكرم قيادات أمن المنيا البابا تواضروس يرأس قداسًا بمطرانية ملوى.. ويكرم قيادات أمن المنيا
ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهى بمطرانية ملوى، ومن المقرر أن يختتم زيارته للمنيا بتفقد دير أبو فانا بالطريق الصحراوى الغربى بملوى، ويتجه عقب ذلك إلى القاهرة.
>وكان عدد كبير من الأقباط استقبلوا البابا أمام مطرانية ملوى مرددين هتافات بنحبك يابابا، وبالطول بالعرض البابا زى الورد، كما احتشد بعضهم بالطرق والشوارع لاستقبال البابا بأعلام .

وكرم البابا قيادات أمن المنيا بمركز سمالوط وملوى ومنحهم هدايا تذكارية.

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