أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بـ”مجلس الوزراء” لـ9 مارس والقبض على باقى المتهمين

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بـ”مجلس الوزراء” لـ9 مارس والقبض على باقى المتهمين تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بـ”مجلس الوزراء” لـ9 مارس والقبض على باقى المتهمين

محكمة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة،إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لـ 9 مارس الجارى مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين الـ 10.

وأمرت المحكمة بالقبض على باقى المتهمين المخلى سبيلهم ، كما قررت المحكمة تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق مع مأمور قسم حدائق القبة لعدم إحضاره أحد المتهمين المحبوسين ، وندب محامين للمتهمين الذين لم يتثنى لهم إحضار دفاع .

يذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً بـ”الأحداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا