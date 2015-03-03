تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بـ”مجلس الوزراء” لـ9 مارس والقبض على باقى المتهمين

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة،إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لـ 9 مارس الجارى مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين الـ 10.

وأمرت المحكمة بالقبض على باقى المتهمين المخلى سبيلهم ، كما قررت المحكمة تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق مع مأمور قسم حدائق القبة لعدم إحضاره أحد المتهمين المحبوسين ، وندب محامين للمتهمين الذين لم يتثنى لهم إحضار دفاع .

يذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً بـ”الأحداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.