زحام أمام مكاتب الكهرباء بالمنوفية لتوصيل الكهرباء للمباني العشوائية

تشهد مكاتب الكهرباء بكافة قرى ومراكز محافظة المنوفية حالة من الزحام واصطفاف العشرات من الأهالى أمام المكاتب من أجل التقديم لتوصيل الكهرباء للمبانى العشوائية المخالفة.

وقال سمير محمود أحد الأهالى على إنه حضر منذ الصباح الباكر من أجل تقديم الملف الخاص لإدخال عداد كهرباء لمبانى مخالفه أو عشوائيه كما يطلقون عليها ونقوم بتسليم الأوراق مع دفع 50 جنيه رسوم تقديم “.

وأضاف محمود عبدالله أحد الأهالى على أن هذا القرار بإمكانية ادخال المرافق م عدادات كهرباء ومياه للأماكن المخالفة ساعد على الزحام بين الأهالى ونشوب العديد من المشاجرات لاسبقيه الاشتراك فى الحصول على تراخيص.

واشتكى عدد آخر من المواطنين من مساعدة المواطنين الذين يبنون على أماكن مخالفة وعشوائية من إدخال مرافقة سوف يساع على مزيد من المخالفات على الأراضي الزراعية.