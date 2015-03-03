لليوم الرابع.. إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية وإلغاء رحلات مسرة والرياض

قررت هيئة مواني البحر الاحمر، استمرار اغلاق ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الرابع، وإلغاء رحلات العبارتين مسرة والرياض حتي الأربعاء المقبل لسوء الأحوال الجوية والمائية بالمنطقة وتعرض المنطقة لعاصفة جوية وترابية.

وأكد عبدالرحيم مصطفي المتحدث الاعلامي للهيئة انه تم اغلاق الميناء أمام حركة الملاحة البحرية لسوء الاحوال الجوية وارتفاع الامواج مابين 3 إلى 4 أمتار وأن سرعة الرياح وصلت إلى30عقدة فى الساعة وتم إبلاغ جميع الوحدات البحرية بالمنطقة بقرار الإغلاق و تعرضت محافظة البحرالأحمر إلى موجة من الطقس السيئ والرياح المحملة بالاتربة.

وتم إبلاغ اتوكيلات الملاحية ومكاتب السياحة بوقف الحجز علي رحلات العبارات لحين فتح الميناء امام الحركة الملاحية غد الأربعاء.