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محافظ السويس يعلن عودة العمل بشركة مصر إيران.. وصرف جزء من مستحقات العمال

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محافظ السويس يعلن عودة العمل بشركة مصر إيران.. وصرف جزء من مستحقات العمال محافظ السويس يعلن عودة العمل بشركة مصر إيران.. وصرف جزء من مستحقات العمال

محافظ السويس

 أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس على العاملين بشركة ايران للغزل والنسيج بالعودة للعمل وتشغيل الماكينات وإنهاء الإضراب الذي استمر اكثر من 20 يوماً مشيرا الى انه مع العمال لتحقيق مطالبهم من خلال انعقاد مجلس ادارة الشركة المتوقع عقده يوم 14 مارس الجاري.

وأضاف المحافظ أن الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة قررت صرف 2 مليون و 250 الف جنيه من صندوق الكوارث بالوزارة لصرف بعض الحوافز الخاصة بالعمال .

وأكد عمال الشركة بأن عجلة الانتاج ستدور من الآن مطالبين بالتدخل لدى مجلس الادارة لتلبية باقى مطالبهم.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة ثلاثية من المحافظة والقوى العاملة وثلاثة ممثلين عن العمال لإعداد المطالب والاقتراحات لطرحها في مجلس الادارة القادم.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر  شركة مصر ايران هشام جابر مدير عام المالية بالمحافظة ومحمد ايمن مدير عام القوى العاملة ومدير عام الامن بالشركة وعدد غفير من عمال وموظفي  شركة مصر ايران.

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