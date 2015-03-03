تأجيل أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية لجلسة 9مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا ، فى ضوء اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013 .الى جلسة 9مارس لعدم حضور المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها “التجمهر” و”تعريض السلم العام للخطر”، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.