نسبة لحاق غالي بافتتاح مشوار الأهلي في دوري الأبطال 30%

قال خالد محمود طبيب الأهلي أن نسبة لحاق حسام غالي قائد الفريق بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لا تزيد عن 30%.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من البطولة في أحد أيام 13،14، 15 مارس المقبل.

ويعاني غالي من جزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض له خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وكشف طبيب الأهلي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "أظهرت الفحوصات التي خضع لها غالي أنه لا يعاني من شد أو تمزق في العضلة".

وأوضح "يعاني غالي من إجهاد في العضلة مع وجود بعض السوائل حولها، وسنرى في الأيام المقبلة مدى استجابته للبرنامج التأهيلي".

وواصل مضيفا "نسبة لحاق غالي بالمباراة لا تزيد عن 30% ولكننا نتمسك بالأمل في استكمال البرنامج التأهيلي".

السعيد وجدو

في نفس الإطار، أشار طبيب الأهلي إلى أن البرنامج التأهيلي لعبد الله السعيد يسير بشكل جيد في سعيه للحاق بالمباراة.

ويعاني السعيد من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وأكد خالد محمود أن محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق جاهز تماما للمشاركة في المباراة طبيا، وأن مشاركته في المباراة في يد الجهاز الفني الآن.

ويستمر جدو في وضع الثلج على ركبته بعد التدريبات لفترة.