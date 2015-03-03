مدرب مصر – كوبر يسحق برشلونة.. ويتخصص في الفوز على ريال مدريد

هيكتور كوبرالأرجنتيني والذي تولى رسميا تدريب منتخب الفراعنة، سبق له وأن فاز مرتين على كل من عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن أن كوبر سيتولى تدريب منتخب مصر خلفا لشوقي غريب والذي فشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2015.

وخلال 11 سنة قضاها مدربا في القارة العجوز، نجح صاحب الـ59 عاما في تحقيق العديد من النتائج الجيدة أمام الفرق الكبرى..

ويستعرض FilGoal.com خمس مباريات حقق فيها كوبر نتيجة غير متوقعة أمام أحد عمالقة أوروبا..

فالنسيا وبرشلونة 4-1 (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1999-2000)

رباعية قاسية في مرمى برشلونة تأهل بها كوبر لنهائي دوري الأبطال عام 2000 والذي خسره بعد ذلك أمام ريال مدريد.

فالنسيا ولاتسيو 5-2 (ربع نهائي دوري الأبطال 1999-2000)

قبل أن يلاقي برشلونة، أطاح كوبر بلاتسيو من دور الـ8، والأخير كان فريقا قويا جدا وقتها إذ فاز بلقب الدوري الإيطالي ذلك الموسم.



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فالنسيا وبرشلونة 3-1 (الدوري 1999-2000)

كوبر أنهى ذلك الموسم في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن بطل المسابقة ديبورتيفو لاكورونا.

واستطاع كوبر الفوز على برشلونة 3-1 مع مدربه لويس فان جال، وبوجود جوسيب جوارديولا في أرض الملعب بقميص البلوجرانا.

ريال مدريد وفالنسيا 2-3 (الدوري 1999-2000)

قبل فوزه على برشلونة ذلك الموسم بشهر ونصف تقريبا، هزم كوبر ريال مدريد في عقر داره في أكتوبر 1999.

ريال مايوركا وريال مدريد 2-1 (الدوري 1998-1999)

وفي وقت مبكر من نفس العام، هزم ريال مدريد أيضا مع أول فريق يدربه في أوروبا.. ريال مايوركا.

وقتها، احتل كوبر المركز الثالث في الدوري الإسباني خلفا لريال مدريد الوصيف وبرشلونة بطل المسابقة.