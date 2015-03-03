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تلاوة أمر الإحالة بـإعادة محاكمة 16 متهمًا بأحداث “مجلس الوزراء”

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تلاوة أمر الإحالة بـإعادة محاكمة 16 متهمًا بأحداث “مجلس الوزراء” تلاوة أمر الإحالة بـإعادة محاكمة 16 متهمًا بأحداث “مجلس الوزراء”

احمد دومة – ناشط سياسي

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا ، من بينهم 11 متهمًا محبوسين و5 أخرين مفرج عنهم ، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وشهدت الجلسة فى بدايتها ، تلاوة أمر الإحالة بحق المتهمين بالقضية، فى الوقت الذى أنكر خلاله المتهمون كافةً ،الاتهامات المنسوبة إليهم من جانب النيابة، إلى أن طلب محاميهم التأجيل للإطلاع.

وكانت المحكمة ،قد قضت برئاسة نفس الدائرة بتاريخ 4 فبراير الماضى بالحكم على أحمد دومة بالمؤبد و229 ،وباقى المتهمين البلغ عددهم 39متهماً أحداث بالسجن 10سنوات وإلزامهم بالتعويض والغرامة 17مليون جنيه.

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