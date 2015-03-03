أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“الصاوي”يتهم ائتلاف”نداء مصر”بالاستيلاء على ملفات المرشحين بـ”مصر القومى”

Google+ Print
“الصاوي”يتهم ائتلاف”نداء مصر”بالاستيلاء على ملفات المرشحين بـ”مصر القومى” “الصاوي”يتهم ائتلاف”نداء مصر”بالاستيلاء على ملفات المرشحين بـ”مصر القومى”

علاء الصاوى

تقدم الدكتور علاء الصاوي أمين عام حزب “ القومي” ببلاغ عاجل للنيابة العامة تحت رقم ( 1651 أداري – قسم العجوزة ) يتهم ائتلاف نداء مصر القومي بالاستيلاء على ملفات المرشحين بالحزب ،وإخفاء الملفات وعدم تقديمها فى الموعد المحدد أمام اللجنة العليا للانتخابات ،مما أضر بمصالح الحزب ومرشحيه.

وخص الصاوي كل من ” طارق زيدان” منسق عام الائتلاف والسيدة “وفاء عوكا” القيادية بائتلاف إضافة إلي الممثلين القانونيين للائتلاف يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف بالاتهام ، طالباً من النيابة العامة سرعة الفصل فى البلاغ حرصاً على إجلاء الحقيقة أمام الرأي العام.

وأكد الصاوي أن الحزب كان أحد الاحزاب المكونة لائتلاف نداء مصر القومي ، لكنهم فوجئوا بالأشخاص السابق اتهامهم فى المحضر بإخفاء الملفات بشكل متعمد وقاصد للإضرار بمصالح الحزب ، وبعد ذلك فوجئوا بالمدعو طارق زيدان يقوم باتهام المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لتيار “الاستقلال” بالاستيلاء على الملفات ، ويحاول الزج بهم كحزب فى خصومة مفتعلة مع المستشار الفضالي وتيار “الاستقلال” وقوائمه ، بغرض إلهاء الرأي العام عن جريمته .

وأشار الصاوى إلى أن الحزب سيقوم بتنظيم مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة لتوضيح الأمر بالمستندات كاملة، وكشف حقيقة التلاعب الذى قام به زيدان ومن يقف خلفه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب