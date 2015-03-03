“الصاوي”يتهم ائتلاف”نداء مصر”بالاستيلاء على ملفات المرشحين بـ”مصر القومى”

تقدم الدكتور علاء الصاوي أمين عام حزب “مصر القومي” ببلاغ عاجل للنيابة العامة تحت رقم ( 1651 أداري – قسم العجوزة ) يتهم ائتلاف نداء مصر القومي بالاستيلاء على ملفات المرشحين بالحزب ،وإخفاء الملفات وعدم تقديمها فى الموعد المحدد أمام اللجنة العليا للانتخابات ،مما أضر بمصالح الحزب ومرشحيه.

وخص الصاوي كل من ” طارق زيدان” منسق عام الائتلاف والسيدة “وفاء عوكا” القيادية بائتلاف إضافة إلي الممثلين القانونيين للائتلاف يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف بالاتهام ، طالباً من النيابة العامة سرعة الفصل فى البلاغ حرصاً على إجلاء الحقيقة أمام الرأي العام.

وأكد الصاوي أن الحزب كان أحد الاحزاب المكونة لائتلاف نداء مصر القومي ، لكنهم فوجئوا بالأشخاص السابق اتهامهم فى المحضر بإخفاء الملفات بشكل متعمد وقاصد للإضرار بمصالح الحزب ، وبعد ذلك فوجئوا بالمدعو طارق زيدان يقوم باتهام المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لتيار “الاستقلال” بالاستيلاء على الملفات ، ويحاول الزج بهم كحزب فى خصومة مفتعلة مع المستشار الفضالي وتيار “الاستقلال” وقوائمه ، بغرض إلهاء الرأي العام عن جريمته .

وأشار الصاوى إلى أن الحزب سيقوم بتنظيم مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة لتوضيح الأمر بالمستندات كاملة، وكشف حقيقة التلاعب الذى قام به زيدان ومن يقف خلفه .