ضبط 13 سيارة نقل محملة 34طن بضائع مهربة من بورسعيد

وجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بتشكيل مجموعات عمل مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة التموين وقسم مباحث الأموال العامة للتصدى لعمليات التهريب على أن تعرض نتائجها يوميا.

قام ضباط مباحث قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد برئاسة العميد خالد العوادلى – رئيس القسم بتمشيط جميع الطرق الخارجية والمنافذ والمدقات .

واسفر ذلك عن ضبط عدد (13) سيارة نقل كبير محملة جميعا بعدد (34 طن) بضائع اجنبية الصنع “ملابس” غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة” .