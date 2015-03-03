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ضبط 13 سيارة نقل محملة 34طن بضائع مهربة من بورسعيد

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ضبط 13 سيارة نقل محملة 34طن بضائع مهربة من بورسعيد ضبط 13 سيارة نقل محملة 34طن بضائع مهربة من بورسعيد

مديرية أمن بورسعيد

وجه اللواء  فيصل دويدار  مدير أمن بورسعيد بتشكيل مجموعات عمل مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة وقسم مباحث الأموال العامة للتصدى لعمليات التهريب على أن تعرض نتائجها يوميا.

قام ضباط مباحث قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد برئاسة العميد  خالد العوادلى – رئيس القسم بتمشيط جميع الطرق الخارجية والمنافذ والمدقات  .

واسفر ذلك عن ضبط عدد (13) سيارة نقل كبير محملة جميعا بعدد (34 طن) بضائع اجنبية الصنع “ملابس” غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة” .

ووجه اللواء مدير أمن بورسعيد ببزل المذيد من الجهود ومداومة ملاحقة عمليات التهريب والقائمين عليها وعرض النتائج يوميا  وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية يالتنسيق وجمارك بورسعيد وإدارة شرطة أمن الموانئ والعرض على النيابة العامة.

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